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Известный производитель оружия стал новым спонсором Боруссии Дортмунд

Германия

Некоторые болельщики и не только осудили сотрудничество Боруссии с Rheinmetall

Известный производитель оружия стал новым спонсором Боруссии Дортмунд

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Боруссия Дортмунд" объявила о подписании многолетнего спонсорского контракта с немецким производителем оружия Rheinmetall.

Соглашение с "Боруссией" - отход от предыдущей политики клуба в отношении спонсорства. Они ранее отказывалась от сотрудничества с некоторыми компаниями по этическим соображениям.

Сторонники сделки с Rheinmetall подчеркивают значительные финансовые выгоды для клуба, а также утверждают, что производство оружия может быть оправданным в контексте текущей геополитической ситуации.

Но некоторые болельщики и не только осудили сотрудничество "Боруссии" с компанией, которая производит оружие. Они утверждают, что это противоречит мирным ценностям спорта и вредит репутации клуба.

Штаб-квартира Rheinmetall расположена в Дюссельдорфе. Компания является одним из ведущих мировых производителей оружия и боеприпасов. Они поставляют широкий спектр продукции, от стрелкового оружия до танков и бронетехники. Rheinmetall активно сотрудничает с Украиной.

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Боруссия (Дортмунд) Rheinmetall
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Источник:
ruhrnachrichten
Опубликовал: Екатерина Власова
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