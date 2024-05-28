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Известный производитель оружия стал новым спонсором Боруссии Дортмунд
Некоторые болельщики и не только осудили сотрудничество Боруссии с Rheinmetall
Getty Images / Global Images Ukraine
"Боруссия Дортмунд" объявила о подписании многолетнего спонсорского контракта с немецким производителем оружия Rheinmetall.
Соглашение с "Боруссией" - отход от предыдущей политики клуба в отношении спонсорства. Они ранее отказывалась от сотрудничества с некоторыми компаниями по этическим соображениям.
Сторонники сделки с Rheinmetall подчеркивают значительные финансовые выгоды для клуба, а также утверждают, что производство оружия может быть оправданным в контексте текущей геополитической ситуации.
Но некоторые болельщики и не только осудили сотрудничество "Боруссии" с компанией, которая производит оружие. Они утверждают, что это противоречит мирным ценностям спорта и вредит репутации клуба.
Штаб-квартира Rheinmetall расположена в Дюссельдорфе. Компания является одним из ведущих мировых производителей оружия и боеприпасов. Они поставляют широкий спектр продукции, от стрелкового оружия до танков и бронетехники.
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