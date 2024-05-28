Известный производитель оружия стал новым спонсором Боруссии Дортмунд

"Боруссия Дортмунд" объявила о подписании многолетнего спонсорского контракта с немецким производителем оружия Rheinmetall.

Соглашение с "Боруссией" - отход от предыдущей политики клуба в отношении спонсорства. Они ранее отказывалась от сотрудничества с некоторыми компаниями по этическим соображениям.

Сторонники сделки с Rheinmetall подчеркивают значительные финансовые выгоды для клуба, а также утверждают, что производство оружия может быть оправданным в контексте текущей геополитической ситуации.

Но некоторые болельщики и не только осудили сотрудничество "Боруссии" с компанией, которая производит оружие. Они утверждают, что это противоречит мирным ценностям спорта и вредит репутации клуба.