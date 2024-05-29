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Несколько европейских клубов проявляют интерес к вингеру Гайденхайма
Об этом сообщает Sky Sport
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Хайденхайм" сумел удивить всю Бундеслигу, не только остаться в высшем дивизионе на следующий сезон, но и финишировать на восьмом месте. Это позволило подопечным Франка Шмидта обеспечить себе выступления в квалификационном этапе Лиги конференций. Впрочем, к некоторым игрокам команды приковано немалое внимание со стороны европейских клубов за пределами Бундеслиги.
"Вильярреал", "Фиорентина", "Дженоа" и "Эвертон" проявляют интерес к вингеру немецкого клуба Ян-Никласу Бесте. Несмотря на многочисленные заинтересованные стороны из-за рубежа, игрок "Хайденхайма" склоняется к тому, чтобы остаться в Бундеслиге. У немецкого игрока атаки действующий контракт действует до 2025 года, а цена его трансфера составляет от пяти до семи млн евро.
Добавим, что Ян-Никлас Бесте провел в этом сезоне 32 матча, где отметился 8 голами и 14 передачами.
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