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Дортмундская Боруссия не исключает аренду скандального игрока МЮ
Об этом сообщает ESPN
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
В Германии появились сообщения о том, что "Боруссия" готова взять Мейсона Гринвуда в аренду. Спортивный директор клуба Себастьян Кель, выступая на пресс-конференции, посвященной финалу Лиги чемпионов, заявил, что все планы приостановлены до субботнего противостояния на "Уэмбли" против "Реала".
"Я не хочу сейчас говорить о каких-либо слухах, потому что это не имеет смысла. Давайте сыграем этот финал в субботу. Конечно, у нас есть планы на следующий сезон и, конечно, мы обсуждаем много сценариев, но на сегодня - ничего. Давайте сосредоточимся, будем ждать субботнего матча, а затем посмотрим, как мы будем двигаться дальше", - заявил Себастьян Кель относительно слухов вокруг аренды Мейсона Гринвуда.
Английский вингер вернется на "Олд Траффорд" этим летом после того, как провел сезон в аренде в "Хетафе". У Мейсона Гринвуда действует контракт с "МЮ" до 2025 года, поэтому различные европейские клубы будут пытаться приобрести или арендовать игрока у "красных дьяволов", который прекрасно провел сезон в Примере. Англичанин в испанском чемпионате отметился 8 голами и 6 передачами в 33 матчах за "Хетафе".
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