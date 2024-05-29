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"Боруссия Дортмунд не должна так играть". Хуммельс - о поражениях от Штутгарта в течение сезона
Ветеран недоволен теми выступлениями
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс раскритиковал игру своей команды в выездных матчах против "Штутгарта" в течение сезона 2023/24.
"Я был в ярости, потому что придерживался мнения, что "Боруссия" не должна играть так - против любого соперника в мире", - приводит слова 35-летнего немца BVB Newsblog.
Напомним, "шмели" дважды потерпели поражение от "Штутгарта" в Бундеслиге (1:2, 0:1), а также вылетели от "швабов" в 1/8 финала Кубка Германии (0:2).
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???? Mats Hummels on two games in Stuttgart in the DFB Pokal and league:— BVB Newsblog (@bvbnewsblog) May 29, 2024
"I was furious because I was of the opinion that Borussia Dortmund shouldn't play like that - against any opponent in the world."
???? @SPORTBILD #BVB pic.twitter.com/4W8LVZbJMh
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