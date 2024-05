"Боруссия Дортмунд не должна так играть". Хуммельс - о поражениях от Штутгарта в течение сезона

Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс раскритиковал игру своей команды в выездных матчах против "Штутгарта" в течение сезона 2023/24.

Напомним, "шмели" дважды потерпели поражение от "Штутгарта" в Бундеслиге (1:2, 0:1), а также вылетели от "швабов" в 1/8 финала Кубка Германии (0:2).

???? Mats Hummels on two games in Stuttgart in the DFB Pokal and league:



"I was furious because I was of the opinion that Borussia Dortmund shouldn't play like that - against any opponent in the world."



???? @SPORTBILD #BVB pic.twitter.com/4W8LVZbJMh