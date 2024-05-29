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Боруссия Д хочет выкупить защитника Челси

Германия
Обновлено

Переговоры начнутся после финала ЛЧ

Боруссия Д хочет выкупить защитника Челси

Фото: Getty Images

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"Боруссия" Дортмунд намерена обратиться к "Челси" после финала Лиги чемпионов, чтобы обсудить трансфер 22-летнего защитника Иена Матсена.

По информации Фабрицио Романо, первое предложение немецкого клуба будет ниже 35 миллионов фунтов стерлингов. А игрок очень счастлив выступать за "Боруссию" Дортмунд и хотел бы остаться.

Матсен футболист "Челси", но с января 2024 года выступал за "Боруссию" на правах аренды. В прошлом сезоне Бундеслиги сыграл 16 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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