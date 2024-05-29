Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия Д хочет выкупить защитника Челси
Переговоры начнутся после финала ЛЧ
Фото: Getty Images
"Боруссия" Дортмунд намерена обратиться к "Челси" после финала Лиги чемпионов, чтобы обсудить трансфер 22-летнего защитника Иена Матсена.
По информации Фабрицио Романо, первое предложение немецкого клуба будет ниже 35 миллионов фунтов стерлингов. А игрок очень счастлив выступать за "Боруссию" Дортмунд и хотел бы остаться.
Матсен футболист "Челси", но с января 2024 года выступал за "Боруссию" на правах аренды. В прошлом сезоне Бундеслиги сыграл 16 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
Популярное сейчас
- Мирон Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко
- Конвейер Шахтера, трагикомедия Барсы, гегемония Интера и чудо Байера. Итоги УПЛ и ТОП-5 лиг
- Куртуа не едет на Евро, Довбик - в сборной Примеры, Динамо и Шахтер борются за лидера Днепра-1. Главные новости за 28 мая
- Безумный камбэк после первой встречи. Фортуна - Бохум 0:3. Обзор матча и видео голов
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО