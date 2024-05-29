Боруссия Д хочет выкупить защитника Челси

"Боруссия" Дортмунд намерена обратиться к "Челси" после финала Лиги чемпионов, чтобы обсудить трансфер 22-летнего защитника Иена Матсена.

По информации Фабрицио Романо, первое предложение немецкого клуба будет ниже 35 миллионов фунтов стерлингов. А игрок очень счастлив выступать за "Боруссию" Дортмунд и хотел бы остаться.

Матсен футболист "Челси", но с января 2024 года выступал за "Боруссию" на правах аренды. В прошлом сезоне Бундеслиги сыграл 16 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.