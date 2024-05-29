Хуммельс - о будущем в Боруссии: Есть три варианта, один из них - уход на пенсию

Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс прокомментировал свое будущее в клубе после финале Лиги чемпионов.

"Есть 3 варианта: "Боруссия", уход на пенсию или другой клуб». Второй вариант пока является наименее вероятным.

Для меня о США не может быть и речи. Если я бы переехал, точно остался в Европе".