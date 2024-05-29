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Хуммельс - о будущем в Боруссии: Есть три варианта, один из них - уход на пенсию

Германия

Матс Гуммельс рассказал о своем будущем

Хуммельс - о будущем в Боруссии: Есть три варианта, один из них - уход на пенсию

Фото: Squawka/автор невідомий

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Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс прокомментировал свое будущее в клубе после финале Лиги чемпионов.

"Есть 3 варианта: "Боруссия", уход на пенсию или другой клуб». Второй вариант пока является наименее вероятным.

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Для меня о США не может быть и речи. Если я бы переехал, точно остался в Европе".

Недавно Хуммельс пересек отметку в 500 матчей в составе "Боруссии". А в сезоне 2023/24 на его счету 39 проведенных встречи, в которых он отметился 4 голами и 1 ассистом.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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