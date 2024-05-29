Официально: Венсан Компани – новый тренер Баварии

Футбольный клуб "Бавария" подписал контракт с Венсаном Компани как своим новым главным тренером. 38-летний бельгиец, который в последнее время работал в клубе английской Премьер-лиги "Бернли", подписал контракт с рекордсменами Германии до 30 июня 2027 года.

"Я с нетерпением жду вызова. Это большая честь иметь возможность работать в этом клубе - "Бавария" является институцией в международном футболе. Я люблю владеть мячом, быть креативным - и мы также должны быть агрессивными на поле и смелыми. Сейчас я с нетерпением жду самых простых вещей: работы с игроками, построения команды. Когда фундамент будет заложен, успех не заставит себя ждать".

Компани работал играющим тренером в "Андерлехте" до завершения активной карьеры футболиста в 2020 году. Как тренер "Бернли" вывел клуб в Премьер-лигу в своем первом же сезоне, но после одной кампании в АПЛ "бордовые" вернулись в Чемпионшип.