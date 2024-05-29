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Официально: Венсан Компани – новый тренер Баварии

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Замена Тухелю

Официально: Венсан Компани – новый тренер Баварии

Bayern

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Футбольный клуб "Бавария" подписал контракт с Венсаном Компани как своим новым главным тренером. 38-летний бельгиец, который в последнее время работал в клубе английской Премьер-лиги "Бернли", подписал контракт с рекордсменами Германии до 30 июня 2027 года.

"Я с нетерпением жду вызова. Это большая честь иметь возможность работать в этом клубе - "Бавария" является институцией в международном футболе. Я люблю владеть мячом, быть креативным - и мы также должны быть агрессивными на поле и смелыми. Сейчас я с нетерпением жду самых простых вещей: работы с игроками, построения команды. Когда фундамент будет заложен, успех не заставит себя ждать".

Компани работал играющим тренером в "Андерлехте" до завершения активной карьеры футболиста в 2020 году. Как тренер "Бернли" вывел клуб в Премьер-лигу в своем первом же сезоне, но после одной кампании в АПЛ "бордовые" вернулись в Чемпионшип.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен)
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Источник:
fcbayern.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ВасяКулебяка (Козливка)
29.05.2024 в 18:55
Зараз в футболі мода на "молодих" та лисих . Думаю що успіх не заставить себе чекати, Компані дядька такий конкретний , в нього є повага серед футболістів, хто с Пепом працював той в футболі шарить.
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Комментарии 3
ВасяКулебяка (Козливка)
29.05.2024 в 18:55
Зараз в футболі мода на "молодих" та лисих . Думаю що успіх не заставить себе чекати, Компані дядька такий конкретний , в нього є повага серед футболістів, хто с Пепом працював той в футболі шарить.
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0
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MaximSK (Киев)
29.05.2024 в 18:43
Очень рискованное решение, Компани до этого работал с Андерлехтом и Бернли, особых успехов не добился и сразу в Баварию. Лучше бы нашли хорошего тренера в Бундеслиге
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Лекарь (село Дарниця)
29.05.2024 в 18:28
Схоже, на кілька років Баварія забуде про чемпіонство
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