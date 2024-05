Спортдиректор Баварии - о Компани: Мы нашли одного из самых интересных тренеров в Европе

Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль рассказал о назначении Венсана Компани на должность главного тренера.

Напомним, 29 мая Компани был официально объявлен новым наставником "Баварии". Ранее специалист работал с английским "Бёрнли".

„We have found one of the most interesting coaches in Europe. The discussions were immediately intense. We both felt that we were eager for this task. Burnley was reluctant to let him go.“ @SkySportDE ???????????????? pic.twitter.com/PiW0Pxbq09