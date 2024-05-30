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Спортдиректор Баварии - о Компани: Мы нашли одного из самых интересных тренеров в Европе

Германия

В стане мюнхенцев поверили в большое будущее специалиста

Спортдиректор Баварии - о Компани: Мы нашли одного из самых интересных тренеров в Европе

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль рассказал о назначении Венсана Компани на должность главного тренера.

"Мы нашли одного из самых интересных тренеров в Европе. Переговоры сразу приобрели напряженный характер. Мы оба чувствовали, что настроены осуществить эту сделку. "Бёрнли" не хотел его отпускать", - цитирует Эберля журналист Флориан Плеттенберг со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, 29 мая Компани был официально объявлен новым наставником "Баварии". Ранее специалист работал с английским "Бёрнли".

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Опубликовал: Александр Бураков
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