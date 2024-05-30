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Спортдиректор Баварии - о Компани: Мы нашли одного из самых интересных тренеров в Европе
В стане мюнхенцев поверили в большое будущее специалиста
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль рассказал о назначении Венсана Компани на должность главного тренера.
"Мы нашли одного из самых интересных тренеров в Европе. Переговоры сразу приобрели напряженный характер. Мы оба чувствовали, что настроены осуществить эту сделку. "Бёрнли" не хотел его отпускать", - цитирует Эберля журналист Флориан Плеттенберг со ссылкой на Sky Sports.
Напомним, 29 мая Компани был официально объявлен новым наставником "Баварии". Ранее специалист работал с английским "Бёрнли".
???? Max Eberl about Vincent #Kompany:— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 30, 2024
„We have found one of the most interesting coaches in Europe. The discussions were immediately intense. We both felt that we were eager for this task. Burnley was reluctant to let him go.“ @SkySportDE ???????????????? pic.twitter.com/PiW0Pxbq09
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