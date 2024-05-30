Компани: Знаю, насколько Бавария большой клуб. Я очень мотивирован

Новый наставник "Баварии" Венсан Компани поделился эмоциями после назначения на работу в мюнхенский клуб.

"Я встретил несколько очень хороших людей. Знаю, насколько большим клуб является "Бавария". Горжусь, что я здесь, но в то же время я очень мотивирован. Насколько я понимаю, сезон начинается прямо сейчас", - приводит слова 38-летнего бельгийца пресс-служба "Баварии".