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Компани: Знаю, насколько Бавария большой клуб. Я очень мотивирован
Вырезка с пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Новый наставник "Баварии" Венсан Компани поделился эмоциями после назначения на работу в мюнхенский клуб.
"Я встретил несколько очень хороших людей. Знаю, насколько большим клуб является "Бавария". Горжусь, что я здесь, но в то же время я очень мотивирован. Насколько я понимаю, сезон начинается прямо сейчас", - приводит слова 38-летнего бельгийца пресс-служба "Баварии".
Напомним, вчера Компани возглавил "Баварию". Контракт между сторонами подписан до середины 2027-го года.
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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