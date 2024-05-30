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Компани: Знаю, насколько Бавария большой клуб. Я очень мотивирован

Германия

Вырезка с пресс-конференции

Компани: Знаю, насколько Бавария большой клуб. Я очень мотивирован

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новый наставник "Баварии" Венсан Компани поделился эмоциями после назначения на работу в мюнхенский клуб.

"Я встретил несколько очень хороших людей. Знаю, насколько большим клуб является "Бавария". Горжусь, что я здесь, но в то же время я очень мотивирован. Насколько я понимаю, сезон начинается прямо сейчас", - приводит слова 38-летнего бельгийца пресс-служба "Баварии".

Напомним, вчера Компани возглавил "Баварию". Контракт между сторонами подписан до середины 2027-го года.

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Венсан Компани тренер бавария
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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