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"Они оставили свой след за пределами футбола". Ватцке рассказал об уходе Беллингема и Холанда из Боруссии Д

Германия

Трогательные слова

"Они оставили свой след за пределами футбола". Ватцке рассказал об уходе Беллингема и Холанда из Боруссии Д

Getty Images / Global Images Ukraine

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Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке вспомнил пребывание полузащитника Джуда Беллингема и нападающего Эрлинга Холанда в стане "шмелей".

"Сумма, которую мы получили за Беллингема и Холанда, не является утешением, потому что они оставили свой след в Дортмунде за пределами футбола. Это двое ребят, которых мы здесь очень ценим. Не хватит никаких денег, чтобы компенсировать их уход", - сказал функционер.

Напомним, Беллингем и Холанд выступали вместе за "Боруссию Дортмунд" с 2020 по 2022 год.

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Боруссия (Дортмунд) Ханс-Йоахим Ватцке Эрлинг Холанд Джуд Беллингем
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Источник:
JBZ
Опубликовал: Александр Бураков
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