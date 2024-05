"Они оставили свой след за пределами футбола". Ватцке рассказал об уходе Беллингема и Холанда из Боруссии Д

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке вспомнил пребывание полузащитника Джуда Беллингема и нападающего Эрлинга Холанда в стане "шмелей".

Напомним, Беллингем и Холанд выступали вместе за "Боруссию Дортмунд" с 2020 по 2022 год.

????️ Watzke, Dortmund CEO: “The amount we got for Jude Bellingham and Erling Haaland is not a consolation because they left a mark on Dortmund outside football. They are two kids that we really appreciate here. There is no money to compensate it.” pic.twitter.com/dOMnOwnSo0