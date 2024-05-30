"Они оставили свой след за пределами футбола". Ватцке рассказал об уходе Беллингема и Холанда из Боруссии Д

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке вспомнил пребывание полузащитника Джуда Беллингема и нападающего Эрлинга Холанда в стане "шмелей".

"Сумма, которую мы получили за Беллингема и Холанда, не является утешением, потому что они оставили свой след в Дортмунде за пределами футбола. Это двое ребят, которых мы здесь очень ценим. Не хватит никаких денег, чтобы компенсировать их уход", - сказал функционер.