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"Они оставили свой след за пределами футбола". Ватцке рассказал об уходе Беллингема и Холанда из Боруссии Д
Трогательные слова
Getty Images / Global Images Ukraine
Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке вспомнил пребывание полузащитника Джуда Беллингема и нападающего Эрлинга Холанда в стане "шмелей".
"Сумма, которую мы получили за Беллингема и Холанда, не является утешением, потому что они оставили свой след в Дортмунде за пределами футбола. Это двое ребят, которых мы здесь очень ценим. Не хватит никаких денег, чтобы компенсировать их уход", - сказал функционер.
Напомним, Беллингем и Холанд выступали вместе за "Боруссию Дортмунд" с 2020 по 2022 год.
????️ Watzke, Dortmund CEO: “The amount we got for Jude Bellingham and Erling Haaland is not a consolation because they left a mark on Dortmund outside football. They are two kids that we really appreciate here. There is no money to compensate it.” pic.twitter.com/dOMnOwnSo0— JBZ fan (@JBellinghamZone) May 30, 2024
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