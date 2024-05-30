Зачем Баварии вчерашний партнер Зинченко и сегодняшний провал АПЛ? Кто такой Венсан Компани

"Бавария" провела не лучший свой сезон. В Кубке Германии не дошла даже до 1/8. Титул чемпиона отдала "Байеру". Над Томасом Тухелем нависла отставка, но тренеру дали шанс выиграть Лигу чемпионов. Однако и в этом турнире мюнхенцы не дошли до финала. Поиски нового главного тренера начались давно. А результат изысканий всех не просто удивил, а ошеломил. Главным тренером команды назначен 38-летний Венсан Компани, который вылетел из АПЛ с "Бернли". Вначале мая Компани обещал клубу и болельщикам все исправить в следующем сезоне и вернуться в АПЛ. Но, вероятно, забыл, получив такое неожиданное предложение от топ-клуба Бундеслиги.

Путь Компани-тренера в АПЛ

Венсан Компани 11 лет выступал за "Манчестер Сити". Три сезона играл вместе с нашим Александром Зинченко. Учитывая, что сегодня "Арсенал" готов отдать украинца в аренду в "Боруссию" (с правом выкупа), полузащитник может стать соперником в Бундеслиге для команды Компани.

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Последние сезоны Компани-игрока в "Манчестер Сити" прошли больше в лазарете, чем на поле. В мае 2019 года Венсан принес Пепу Гвардиоле чемпионский титул своим единственным голом в ворота "Лестер Сити" и объявил об уходе из команды.

Бросил якорь Венсан в родном "Андерлехте" в роли играющего тренера. Летом 2020 года Компани окончательно повесил бутсы на гвоздь и стал главным тренером "Андерлехта". Два сезона команда Компани завершала в тройке лидеров. В сезоне 2021/2022 "Андерлехт" добрался до финала Кубка Бельгии, но проиграл "Генту". А летом 2022 года Компани получил предложение от английского "Бернли", который неожиданно упал в Чемпионшип. Перед Венсаном поставили задачу вернуть команду в АПЛ.

Компани принял полностью разобранную команду. 13 игроков покинули "Бернли". Тренер приступил к полной трансформации команды, исходя из возможностей клуба. Начал с трансферной компании. Компани лично летал в другие страны, просматривал футболистов и договаривался с ними о переезде в "Бернли". В итоге команда получила 16 новичков. Перед закрытием трансферного окна игроки шутили, что постоянно смотрят на вход базы, ожидая еще парочку новых защитников или нападающих. Конечно, для того, чтобы покупать футболистов, "Бернли" продал максимально возможное количество игроков - 13.

Главные критерии в выборе футболистов у Компани простые - молодость, отличная физическая форма, желание учиться, трудолюбие. Компани, понимая, что клуб не располагает большими финансовыми средствами, подписывал либо свободных агентов, либо недорогих игроков.

После того, как состав сформировался, Компани начал работу над атмосферой в команде. Перед стартом сезона на спортивной базе "Бернли" тренер устроил вечеринку. Приглашены были все футболисты, их жены и дети. Подобное мероприятие Компани организовал и перед Рождеством с приятным сюрпризом - северными оленями и Сантой Клаусом.

Конечно, не только здоровая атмосфера в раздевалке и командный дух помогли "Бернли" разорвать Чемпионшип в сезоне 2022/2023. Молодой тренер понимал, что он недостаточно ориентируется во втором дивизионе Англии. Трудолюбивый Венсан сутками не покидал базу "Бернли", изучал стиль работы других, более опытных специалистов.

Футболистов Компани нагружал на тренировках и теоретических занятиях. Большинство игроков уже после первых тренировок отмечали, что Компани "несет дух победителя, а его занятия очень необычные и интересные". В итоге, "Бернли" выглядел в Чемпионшипе очень оригинальной командой. Неудержимый "Бернли" выходил со схемой 4 - 3 - 3, но чаще это выглядело как 4 - 2 - 3 - 1. В моменты, когда команда владела мячом, схема трансформировалась в 3 - 2 - 5. Гибкого Компани никто из соперников не мог разгадать, а его футболистов - остановить.

Первую половину сезона 2022/2023 "Бернли" пролетел не без ошибок. Были матчи, когда команда выключалась во втором тайме, ведя в счете 3:1 и пропускала два мяча. Остро стоял вопрос и с количеством забитых мячей в целом. Поэтому зимой Компани настоял на приобретении не только защитников (заменить травмированных), а и нападающих. Два новых футболиста освежили атакующую линию "Бернли" и результат не заставил себя долго ждать. Команда Компани досрочно завершила сезон на первом месте с путевкой в АПЛ.

АПЛ не потянул

После триумфального сезона в Чемпионшипе "Бернли" резво вышел на трансферный рынок, потратил 113 миллионов евро, провел предсезонку и споткнулся о жесткую реальность АПЛ.

Да и без промахов тренера не обошлось. Компани допустил ошибку, купив летом у "Болтона" 21-летнего Джеймса Траффорда. Голкипер уверенно играет ногами, но если надо поработать руками - все мячи залетают в сетку ворот. Мурича Компани вернул лишь во второй половине сезона (сидел в запасе после осенних ошибок), когда спасти положение было уже нереально.

Яркий, атакующий, свободный футбол в исполнении молодых игроков "Бернли" (средний возраст 24,5 лет) столкнулся с монстрами АПЛ и покатился вниз по турнирной таблице. Ближе к завершению сезона Компани добился определенного эффекта, но было уже поздно. "Бернли" отправили в Чемпионшип. Компани начал планировать работу так, чтобы вернуться через сезон в Премьер-лигу, но на горизонте появилась "Бавария"...

Компани и "Бавария" - абсурд или успех

"Бавария" загнала себя в тупик. Зимой объявила об отставке Томаса Тухеля по окончании сезона и занялась поиском нового главного. Мюнхенцы хотели получить Хаби Алонсо (остался в "Байере"), Юлиана Нагельсманна (не желает покидать сборную Германии до ЧМ-2026), Ральфа Рангника (остался в Австрии), Зинедина Зидана (мечтает об АПЛ), Роберто де Дзерби (дорого стоит), Ханса-Дитера Флика (отказал), Арне Слотта (отправился в "Ливерпуль"). Были еще Себастьян Хенессе, Унаи Эмери, Антонио Конте. Никто из них не согласился на предложение "Баварии". На первый взгляд, история с назначением Компани выглядит как "на безрыбье и рак рыба".

Брать тренера из второй худшей команды АПЛ в третью лучшую (по итогам сезона 2023/2024) Бундеслиги - очень большой риск. Ко всему прочему, Компани нельзя назвать пока опытным тренером. Но может быть эти два факта и вернут "Баварии" в следующим сезоне уверенный, атакующий, результативный футбол и трофеи. Как говорится - новичкам везет.

Компани - это еще один (из многих) ученик Пепа Гвардиолы, который не сдается, заточен на победы, трудоголик, требовательный к себе и футболистам, держит все под контролем, умеет выстраивать доверительные отношения с игроками.

Состав "Баварии" гораздо круче и дороже состава "Бернли". С такими футболистами гораздо легче работать, доносить до них свои принципы и ожидать от них более быстрого понимания всех требований. Работа со звездами "Баварии" не должна стать препятствием для молодого и малоопытного тренера, ведь Компани выступал за "Манчестер Сити" и знает, что такое характер топ-футболистов.

В "Баварии" Компани не будет, как в "Бернли" контролировать все трансферы. Тренеру придется научиться договариваться, где-то подстраиваться и искать компромисс в решении всех организационных моментов.

Большой плюс - Компани говорит на немецком языке. Когда-то Венсан выступал за "Гамбург".

В назначении Венсана Компани на пост главного тренера "Баварии", по идее, плюсов больше, чем минусов. Хотя история выглядит несколько парадоксально. Ну а результат такого хода мюнхенцев увидим немного позже.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine