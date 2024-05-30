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Директор Баварии рассказал о предстоящих кадровых изменениях в клубе

Германия
Обновлено

Будут игроки, которым будет сложнее остаться с нами в команде (с)

Директор Баварии рассказал о предстоящих кадровых изменениях в клубе

Фото: https://twitter.com/RBLeipzig

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль рассказал о кадровых изменениях в команде.

"У нас нет коротких списков, но будут игроки, которым будет сложнее остаться с нами в будущем. Нам нужно честно отнестись к этому.

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В последние недели мы с Кристофом Фройндом не просто искали тренера. Мы также интенсивно работали над командой и достигли значительного прогресса".

29 мая "Бавария" официально объявила о назначении Венсана Компани новым главным тренером команды.

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