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Директор Баварии рассказал о предстоящих кадровых изменениях в клубе
Будут игроки, которым будет сложнее остаться с нами в команде (с)
Фото: https://twitter.com/RBLeipzig
Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль рассказал о кадровых изменениях в команде.
"У нас нет коротких списков, но будут игроки, которым будет сложнее остаться с нами в будущем. Нам нужно честно отнестись к этому.
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В последние недели мы с Кристофом Фройндом не просто искали тренера. Мы также интенсивно работали над командой и достигли значительного прогресса".
29 мая "Бавария" официально объявила о назначении Венсана Компани новым главным тренером команды.
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