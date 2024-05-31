Хофманн о результатах Байера: Победа в финале кубка в Берлине стала для нас идеальным завершением удивительного сезона

Подопечные Хаби Алонсо ошеломили всю Европу: беспроигрышная серия из 51-го матча подряд, победа в Бундеслиге и Кубке Германии, участие в финале Лиги Европы. О "Байере" говорили все, команда неоднократно забивала в конце матча и этот период очертили "Хаби-таймом". Полузащитник леверкузенцев Йонас Хофманн поделился впечатлениями от того, как прошла эта кампания для его команды изданию Kicker.

"Победа в финале кубка в Берлине стала для нас идеальным завершением почти идеального и необычайного сезона. Это было неописуемо и просто круто поднять очередной трофей. Сначала чемпионский трофей, теперь кубок - той ночью мы праздновали двойную победу на вечеринке в клубном театре Берлина до самого утра. В самолете до Кельна в воскресенье днем я смотрел на много уставших, но счастливых лиц. Прием, который мы получили в Леверкузене, был просто феноменальным. Сначала кортеж от дворца Морсбройх до стадиона. Затем двойное празднование с 40 000 болельщиков на одной лишь "Bay-Arena". Просто потрясающе. И мы наконец смогли сполна насладиться нашим успехом", - говорит Хофманн. Игрок заявил, что для него гораздо большее значение имеет триумф в Бундеслиге.

"Мечта выиграть титул была уже тогда, когда я покинул "Гладбах" летом. Однако я был больше сосредоточен на кубке или Лиге Европы, чем на чемпионате, из-за доминирования "Баварии" в последние годы. Этот чемпионский титул - самый важный для меня. Особенно из-за того стечения обстоятельств, что клуб никогда раньше не выигрывал чемпионат, и теперь вы являетесь частью команды, которая достигла этого впервые. Я уже давно здесь. Каждый год видишь игроков, которые поднимают этот трофей. И каждый раз, когда я это видел, я думал: "Ты хочешь сделать это хотя бы раз". Это было мечтой и теперь она осуществилась", - сказал Йонас Хофманн. Игрок также вспомнил и о единственном поражении в этом сезоне - проигрыш "Аталанте" в финале евррокубка.

"Если бы мне пришлось выбирать между Лигой Европы и Кубком Германии, я, возможно, даже предпочел бы Кубок из-за атмосферы в Берлине. И я говорю это не потому, что в среду вечером все пошло для нас так плохо. То, что у нас был такой плохой день в финале Лиги Европы против "Аталанты" в Дублине - это, конечно, позор. Мы заслуживали того, чтобы проиграть 3:0. Но всего через три дня мы выиграли Кубок против "Кайзерслаутерна" в Берлине. И тот факт, что теперь мы можем сказать, что выиграли дубль и даже остались непобедимыми на национальном уровне, является просто удивительным".

Добавим, что Йонас Хофманн в этом сезоне провел 46 матчей, где отметился 8 голами и 12 передачами.