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Гендиректор Боруссии Д: Реал заплатил за Беллингема гораздо больше, чем 103 млн евро

Германия

Официальной суммой не ограничилось

Гендиректор Боруссии Д: Реал заплатил за Беллингема гораздо больше, чем 103 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный директор дортмундской "Боруссии" отметил один нюанс в трансфере Джуда Беллингема в мадридский "Реал".

"За Беллингема заплатили гораздо больше, чем 103 млн. евро. Если бы речь шла только о 103 миллионах - значит, мы плохо договорились", - приводит слова функционера AS.

Напомним, Беллингем пополнил состав "сливочных" прошлым летом. В первом сезоне за мадридский клуб 20-летний англичанин стал лучшим бомбардиром команды в Ла Лиге (19 голов в 28 матчах).

1 июня Джуд сыграет против бывшей команды в финале Лиги чемпионов.

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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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