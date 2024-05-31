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Гендиректор Боруссии Д: Реал заплатил за Беллингема гораздо больше, чем 103 млн евро
Официальной суммой не ограничилось
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор дортмундской "Боруссии" отметил один нюанс в трансфере Джуда Беллингема в мадридский "Реал".
"За Беллингема заплатили гораздо больше, чем 103 млн. евро. Если бы речь шла только о 103 миллионах - значит, мы плохо договорились", - приводит слова функционера AS.
Напомним, Беллингем пополнил состав "сливочных" прошлым летом. В первом сезоне за мадридский клуб 20-летний англичанин стал лучшим бомбардиром команды в Ла Лиге (19 голов в 28 матчах).
1 июня Джуд сыграет против бывшей команды в финале Лиги чемпионов.
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