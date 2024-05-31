Бохум покидают в летнее межсезонье сразу десять игроков

"Бохуму" чудом удалось спастись от вылета из Бундеслиги, переиграв "Фортуну" только в серии послематчевых пенальти в переходных матчах. Впрочем, большие изменения в составе "несокрушимых" происходят уже сейчас, поскольку команду покидают сразу десять игроков. Информация о нескольких футболистах из команды была известна ранее (Патрик Остерхаге переходит во "Фрайбург", Данилу Соареш уходит в "Нюрнберг", Кевен Шлоттербек возвращается из аренды во "Фрайбург", Гонсалу Пасиенсия тоже возвращается из аренды в "Сельту", Андреас Луте завершит карьеру), то пятеро из них покидают команду свободными агентами.

"Бохум" покидают Кевин Штогер, Такума Асано, Филипп Форстер, Мориц Рёмлинг и Михаэль Эссер. Наиболее ощутимой потерей для команды является австриец Штогер и японец Асано. Оба игрока играли важную роль для клуба, поскольку они являются самыми результативными футболистами "несокрушимых": на двоих они забили 14 голов и отдали 14 результативных передач.

Добавим, что команду также покинет Иван Ордец, у которого завершилась аренда в составе "Бохума". Украинский защитник летом будет находиться в статусе свободного агента.