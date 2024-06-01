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Боруссия Д не сможет выкупить Санчо в МЮ

Германия

МЮ запрашивает слишком много

Боруссия Д не сможет выкупить Санчо в МЮ

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Боруссия Дортмунд" не может выкупить Джейдона Санчо, сообщает Sky Sports News

По имеющейся информации, на данный момент дортмундцы не могут себе позволить заплатить столько, сколько хочет получить "Манчестер Юнайтед" за 24-летнего Джейдона Санчо. Отмечается, что еще один переход англичанина возможен только на правах аренды.

Напомним, Санчо вернулся в "Боруссию Д" зимой этого года. За этот промежуток времени он сыграл в 14 матчах в чемпионате Германии, в которых забил 2 гола.

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Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Источник:
Sky Sports News
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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