Боруссия Д не сможет выкупить Санчо в МЮ

"Боруссия Дортмунд" не может выкупить Джейдона Санчо, сообщает Sky Sports News

По имеющейся информации, на данный момент дортмундцы не могут себе позволить заплатить столько, сколько хочет получить "Манчестер Юнайтед" за 24-летнего Джейдона Санчо. Отмечается, что еще один переход англичанина возможен только на правах аренды.

