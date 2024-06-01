Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия Д не сможет выкупить Санчо в МЮ
МЮ запрашивает слишком много
Getty Images/Global Images Ukraine
"Боруссия Дортмунд" не может выкупить Джейдона Санчо, сообщает Sky Sports News
По имеющейся информации, на данный момент дортмундцы не могут себе позволить заплатить столько, сколько хочет получить "Манчестер Юнайтед" за 24-летнего Джейдона Санчо. Отмечается, что еще один переход англичанина возможен только на правах аренды.
"It's too expensive"— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 31, 2024
Sky Germany's Jesco von Eichmann says Borussia Dortmund can't afford to sign Jadon Sancho from Manchester United on a permanent deal as things stand ????⚫ pic.twitter.com/twcD4tOX3a
Напомним, Санчо вернулся в "Боруссию Д" зимой этого года. За этот промежуток времени он сыграл в 14 матчах в чемпионате Германии, в которых забил 2 гола.
Популярное сейчас
- Довбик: Варианты у меня уже есть. Здесь самое главное – принять правильное решение
- Судаков и Конопля подтвердили, что Шахтер больше не живет в Emily Resort
- Довбик: Когда Серлот забил четыре гола Реалу, для меня это было немного шоком
- Официально: Венсан Компани – новый тренер Баварии
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО