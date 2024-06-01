Матс Хуммельс может летом присоединиться к итальянскому гранду

Защитник "Боруссии Дортмунд" Матс Хуммельс может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

По информации источника, Матс Хуммельс покинет дортмундскую "Боруссию" как свободный агент и перейдет в "Милан".

Напомним, в этом сезоне Хуммельс принял участие в 39 матчах во всех турнирах, отличившихся четырьмя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с клубом истекает в июле 2024 года.

Сегодня, 1 июня, в 22:00, "Боруссия Дортмунд" сыграет против "Реал Мадрида" в финале Лиги чемпионов.