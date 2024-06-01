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Матс Хуммельс может летом присоединиться к итальянскому гранду

Германия
Обновлено

Свободным агентом в Милан

Матс Хуммельс может летом присоединиться к итальянскому гранду

Фото: Squawka/автор невідомий

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Защитник "Боруссии Дортмунд" Матс Хуммельс может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

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По информации источника, Матс Хуммельс покинет дортмундскую "Боруссию" как свободный агент и перейдет в "Милан".

Напомним, в этом сезоне Хуммельс принял участие в 39 матчах во всех турнирах, отличившихся четырьмя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с клубом истекает в июле 2024 года.

Сегодня, 1 июня, в 22:00, "Боруссия Дортмунд" сыграет против "Реал Мадрида" в финале Лиги чемпионов.

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Боруссия (Дортмунд) Матс Хуммельс Милан
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Источник:
YardBarker
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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