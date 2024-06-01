Справятся без Зинченко? Компани хочет сохранить Альфонсо Дэвиса в Баварии

"Бавария" в последние несколько дней вела переговоры с представителями левого защитника команды Альфонсо Дэвисом. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

В продлении контракта канадца очень заинтересован новоиспеченный главный тренер команды Венсан Компани. Он очень хочет сберечь этого игрока. Теперь новое соглашение между сторонами все еще возможно.

Футболист хочет зарабатывать в Мюнхене 20 миллионов евро в год. В то же время "Бавария" предлагает ему 13-14 миллионов евро "чистыми" без учета бонусов.

Добавим, что по слухам, "Реал" заинтересован в переходе Дэвиса на правах свободного агента. Контракт канадца с Баварией действует до конца июня 2025 года.