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Киммих: С Баварией ведутся дискуссии о будущем
Еще один год контракта
lequipe
Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих прокомментировал свое будущее в клубе.
“Это зависит не только от меня. Чего хочет клуб? Бавария остается моим первым контактом, ведутся дискуссии о моем будущем. Мой контракт действует еще один год”, – сказал Киммих.
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Хавбек выступает за “Баварию” с 2015 года. На его счету 390 матчей за клуб, в том числе, он провел 43 поединка в текущем сезоне.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в 50 миллионов евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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