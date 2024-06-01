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Киммих: С Баварией ведутся дискуссии о будущем

Германия

Еще один год контракта

Киммих: С Баварией ведутся дискуссии о будущем

lequipe

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Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих прокомментировал свое будущее в клубе.

“Это зависит не только от меня. Чего хочет клуб? Бавария остается моим первым контактом, ведутся дискуссии о моем будущем. Мой контракт действует еще один год”, – сказал Киммих.

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Хавбек выступает за “Баварию” с 2015 года. На его счету 390 матчей за клуб, в том числе, он провел 43 поединка в текущем сезоне.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в 50 миллионов евро.

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Бавария (Мюнхен) Йозуа Киммих
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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