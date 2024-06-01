Состоялась жеребьевка 1-го раунда Кубка Германии. Топы будут играть против андердогов

В немецком музее футбола в Дортмунде прошла жеребьевка 1-го раунда Кубка Германии сезона 2024/25 годов. Действующий обладатель трофея "Байер" пожалует в гости к "Йене" - представителю третьей лиги. "Бавария" встретится с "Ульмом" - чемпионом третьей Бундеслиги. "Боруссия" Д сразится с "Фениксом Любеком" - представителем Региональной лиги (север).

Со всеми парами можно ознакомиться на сайте турнира. Матчи состоятся с 16-го по 19-е августа. Поединки с участием "Байера" и "Штутгарта", которые будут играть за Суперкубок Германии, запланированы на 27-28 августа.

Финал запланирован на 24-е мая 2025-го года. Он пройдет на "Олимпиаштадионе", в Берлине.