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Киммих: Стремимся к победе над Украиной, чтобы сохранить импульс и поддержать нынешний позитивный настрой
Лидер сборной Германии - о предстоящей товарищеской встрече
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих рассказал о подготовке команды к контрольной игре с Украиной. Обе команды вскоре будут выступать на Евро-2024.
"Мы стараемся собрать все вместе там, на поле. Нам помогли ребята из Леверкузена и Барселоны, которые присоединились к нам на тренировках. Конечно, жаль, что у нас все еще не хватает четырех игроков. Все сводится к победе - вы могли видеть после мартовских международных матчей, что те две победы сделали для нас много хорошего с точки зрения морального духа. Соответственно, мы стремимся к победе над Украиной, чтобы сохранить этот импульс и поддержать нынешний позитивный настрой.
Атмосфера позитивная, и, конечно, этому способствует тот факт, что мы выиграли наши игры в марте. Я надеюсь, что она останется такой и после понедельника, потому что настроение полностью зависит от того, выиграем ли мы, и мы отчаянно хотим, чтобы так продолжалось и на Евро", - сказал Киммих.
Товарищеский матч Германия - Украина состоится в понедельник, 3-го июня. Начало - в 21:45. Игра состоится в Нюрнберге.
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