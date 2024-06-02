Нагельсманн: Украинская сборная пытается использовать любой момент, чтобы привлечь внимание к своей стране и немного отвлечь свой народ. Это самое важное

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн пообщался со СМИ накануне товарищеского матча с Украиной.

"Мы тренировались, как играть в заключительной трети, как переключаться после потери мяча и как открывать игроков на разных позициях. На следующей неделе у нас только одна тренировка со всеми, контрольные матчи не являются идеальными для подготовки. После игры с Грецией у всех игроков будет полтора дня отдыха, чтобы перевести дыхание. Затем у нас будет неделя на подготовку к Шотландии, где мы не будем тренировать ничего нового, но закрепим то, что уже отрабатывали. Мы также сосредоточимся на наших соперниках, чтобы составить хороший план.

Вы постоянно читаете, что украинская сборная пытается использовать любой момент, чтобы привлечь внимание к своей стране и немного отвлечь свой народ. Это самое важное. Они это делают и будут делать, а мы поддержим. Футбол - это фактор, который может помочь вам думать о других вещах, по крайней мере в течение 90 минут. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы игра была интересной. Это не зависит от результата. Мы сделаем все возможное, чтобы 90 минут были не страданием, а прекрасными моментами", - сказал Нагельсманн.

Нойер? Он будет играть завтра. Мануэль производит хорошее впечатление. Ему дали дополнительный день или два, чтобы восстановиться после желудочно-кишечных проблем. Он произвел хорошее впечатление на тренировке. Мне не приходится ему ничего объяснять, он понимает игру. Физически он в хорошей форме и завтра проведет хорошую игру.

Паскаль будет играть роль Тони Крооса против Украины. Это выдающийся игрок, который слишком долго оставался без внимания из-за того, на что он способен. С ним можно поговорить о футболе, он без ума от футбола. Он произвел на нас очень хорошее впечатление. Я уверен, что завтра он проведет хорошую игру", - сказал Нагельсманн.