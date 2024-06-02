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Полузащитник сборной Германии Гросс: Конечно, мы сочувствуем Украине. Это очень эмоционально
Комментарий перед игрой
Фото: Getty Images
Полузащитник сборной Германии и «Брайтона» Паскаль Гросс поделился ожиданиями от товарищеского матча с Украиной.
"До чемпионата Европы осталось еще две игры. Это важный тест против хорошего соперника. Мы хотим показать лучший результат и продолжить победный путь.
Конечно, мы сочувствуем Украине. Это очень эмоционально. Я надеюсь, что мы сможем подарить людям там хорошее время в течение 90 минут. В Украине есть замечательные спортсмены, которые пытаются принести счастье своей стране в трудные времена. Они черпают из этого много мотивации, и я считаю, что это замечательно. Я очень высоко оцениваю их в спортивном плане, я знаю некоторых игроков из Англии, а также игроков из "Жироны". Они очень хорошие игроки и всегда опасны. Мы должны играть очень хорошо, если хотим победить", - сказал Гросс.
Товарищеский матч Германия - Украина состоится в понедельник, 3-го июня. Начало - в 21:45. Игра состоится в Нюрнберге.
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