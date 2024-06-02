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Известен ориентировочный состав сборной Германии на игру с Украиной

Германия

Нагельсманн приоткрыл завесу

Известен ориентировочный состав сборной Германии на игру с Украиной

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Тренер Бундестима Юлиан Нагельсманн назвал четырех футболистов, которые завтра выйдут в старте: это вратарь Мануэль Нойер, центрбеки Джонатан Та и Вальдемар Антон, а также полузащитник Паскаль Гроос. Остальных игроков немецкий Sky Sport додумал сам:

Германия: Нойер - Миттельштдат, Та, Антон, Киммих - Гросс, Андрих - Виртц, Гюндоган, Мусиала - Хавертц

Товарищеский матч между Германией и Украиной начнется в понедельник, 3-го мая в 21:45. Игра состоится в Нюрнберге на стадионе "Макс-Морлок-Штадион".

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Источник: Бавария присматривается к Виктору Цыганкову
Германия Юлиан Нагельсманн
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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Виктор Иванчук
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