Известен ориентировочный состав сборной Германии на игру с Украиной

Тренер Бундестима Юлиан Нагельсманн назвал четырех футболистов, которые завтра выйдут в старте: это вратарь Мануэль Нойер, центрбеки Джонатан Та и Вальдемар Антон, а также полузащитник Паскаль Гроос. Остальных игроков немецкий Sky Sport додумал сам:

Германия: Нойер - Миттельштдат, Та, Антон, Киммих - Гросс, Андрих - Виртц, Гюндоган, Мусиала - Хавертц

Nach anderthalb Jahren kehrt Manuel Neuer ins Tor der Nationalelf zurück. Im vorletzten EM-Test ersetzen Stuttgarts Anton und Brightons Groß die noch fehlenden Champions-League-Sieger. Seid ihr zufrieden mit der Aufstellung? ????#skysport #dfb pic.twitter.com/pmoYXJxVvE — Sky Sport (@SkySportDE) June 2, 2024

Товарищеский матч между Германией и Украиной начнется в понедельник, 3-го мая в 21:45. Игра состоится в Нюрнберге на стадионе "Макс-Морлок-Штадион".