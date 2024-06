Бавария может продать одного из своих центральных защитников

Мюнхенский гранд плохо провел сезон, закончив кампанию без единого выигранного трофея впервые за более чем 10 лет. Уже произошли изменения на тренерском мостике, теперь также стоит ожидать и изменения в составе команды.

С возможным приходом в "Баварию" Джонатана Та, немецкий клуб будет иметь в избытке игроков на позиции центрального защитника. Руководство клуба склоняется к тому, чтобы в летнее межсезонье продать Дайо Упамекано. Француз неоднократно делал ошибки на поле, что в итоге это приводило к пропущенным голам в команде. Кроме того, защитник имел в этом сезоне два подряд удаления, которые привели к поражению "Баварии" против "Бохума" в Бундеслиге и против "Лацио" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В итоге это привело к тому, что игрок потерял свое место в стартовом составе команды.

