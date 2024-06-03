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Бавария может продать одного из своих центральных защитников

Германия

Об этом сообщает Sky Sport

Бавария может продать одного из своих центральных защитников

Фото: Getty Images

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Мюнхенский гранд плохо провел сезон, закончив кампанию без единого выигранного трофея впервые за более чем 10 лет. Уже произошли изменения на тренерском мостике, теперь также стоит ожидать и изменения в составе команды.

С возможным приходом в "Баварию" Джонатана Та, немецкий клуб будет иметь в избытке игроков на позиции центрального защитника. Руководство клуба склоняется к тому, чтобы в летнее межсезонье продать Дайо Упамекано. Француз неоднократно делал ошибки на поле, что в итоге это приводило к пропущенным голам в команде. Кроме того, защитник имел в этом сезоне два подряд удаления, которые привели к поражению "Баварии" против "Бохума" в Бундеслиге и против "Лацио" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В итоге это привело к тому, что игрок потерял свое место в стартовом составе команды.

Добавим, что Дайо Упамекано в этом сезоне провел 33 матча и отметился одним забитым мячом. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 45 млн евро.

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Бавария (Мюнхен) Дайо Упамекано
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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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