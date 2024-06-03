Бавария интересуется голкипером Бернли

На днях мюнхенский клуб объявил о новом тренере команды, которым стал Венсан Компани. Наставник близок к тому, чтобы к "Баварии" присоединился Джонатан Та и теперь бельгиец хочет провернуть трансфер из своего бывшего клуба.

Мюнхенский клуб будет бороться с "Ливерпулем" и "Ньюкаслом" за голкипера "Бернли" Джеймса Траффорда. Компани видит в нем надежного голкипера, который сможет составить конкуренцию опытному Мануэлю Нойеру. Что касается "Ливерпуля" и "Ньюкасла", то дуэт Премьер-лиги рассматривает вратаря "Бернли" как лучший вариант второго выбора, поскольку Алиссон и Ник Поуп занимают места в старте в своих командах.

Добавим, что Джеймс Траффорд провел в этом сезоне 28 матчей, где в двух играх оставил свои ворота сухими.