  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария интересуется голкипером Бернли
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария интересуется голкипером Бернли

Германия

Об этом сообщает Football Insider

Бавария интересуется голкипером Бернли

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

На днях мюнхенский клуб объявил о новом тренере команды, которым стал Венсан Компани. Наставник близок к тому, чтобы к "Баварии" присоединился Джонатан Та и теперь бельгиец хочет провернуть трансфер из своего бывшего клуба.

Мюнхенский клуб будет бороться с "Ливерпулем" и "Ньюкаслом" за голкипера "Бернли" Джеймса Траффорда. Компани видит в нем надежного голкипера, который сможет составить конкуренцию опытному Мануэлю Нойеру. Что касается "Ливерпуля" и "Ньюкасла", то дуэт Премьер-лиги рассматривает вратаря "Бернли" как лучший вариант второго выбора, поскольку Алиссон и Ник Поуп занимают места в старте в своих командах.

Добавим, что Джеймс Траффорд провел в этом сезоне 28 матчей, где в двух играх оставил свои ворота сухими.

По теме
yellow-arrow
Боруссия продлит контракт с Терзичем - руководство клуба осталось довольно второй частью сезона
yellow-arrow
Петер Зайдлер возглавит немецкий Бохум
yellow-arrow
Бавария может продать одного из своих центральных защитников
Бавария (Мюнхен) Бернли Джеймс Траффорд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости