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Петер Зайдлер возглавит немецкий Бохум

Германия

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Петер Зайдлер возглавит немецкий Бохум

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После того, как "несокрушимые" в драматическом стиле спаслись от вылета во Вторую Бундеслигу, определились с новым тренером. Этим летом "Бохум" возглавит 61-летний Петер Зайдлер.

Немецкий тренер ранее возглавлял "Ред Булл Зальцбург", "Сошо", "Сьон" и "Санкт-Галлен". Собственно "Санкт-Галлен" он тренировал последние шесть лет, с которым он однажды становился вице-чемпионом чемпионата и дважды был финалистом Кубка Швейцарии.

Добавим, что в течение последнего сезона "Бохум" возглавляли два тренера: Томас Леч руководил командой до апреля, которого затем сменил на этом посту Хайко Бучер. Сообщается, что "несокрушимые" объявят о подписании контракта с Петером Зайдлером уже в ближайшее время.

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Источник:
Бохум
Опубликовал: Александр Гресь
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