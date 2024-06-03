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Петер Зайдлер возглавит немецкий Бохум
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После того, как "несокрушимые" в драматическом стиле спаслись от вылета во Вторую Бундеслигу, определились с новым тренером. Этим летом "Бохум" возглавит 61-летний Петер Зайдлер.
Немецкий тренер ранее возглавлял "Ред Булл Зальцбург", "Сошо", "Сьон" и "Санкт-Галлен". Собственно "Санкт-Галлен" он тренировал последние шесть лет, с которым он однажды становился вице-чемпионом чемпионата и дважды был финалистом Кубка Швейцарии.
Добавим, что в течение последнего сезона "Бохум" возглавляли два тренера: Томас Леч руководил командой до апреля, которого затем сменил на этом посту Хайко Бучер. Сообщается, что "несокрушимые" объявят о подписании контракта с Петером Зайдлером уже в ближайшее время.
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