Боруссия продлит контракт с Терзичем - руководство клуба осталось довольно второй частью сезона

Наставник дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич может остаться на своей должности.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство немецкого клуба собирается предложить специалисту новое соглашение.

Ранее сообщалось, что по окончании сезона 2023-24 Терзич покинет "Боруссию", но проделанная тренером работа во второй части сезона изменила решение боссов "шмелей".

Напомним, Терзич возглавляет дортмундский коллектив с 2022 года. В минувшей кампании "Боруссия" заняла пятое место в чемпионате Германии и дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила мадридскому "Реалу" со счётом 0:2.

