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Бавария заинтересовалась капитаном Манчестер Юнайтед
Барселона тоже заинтересовалась игроком МЮ
Getty Images / Global Images Ukraine
"Бавария" недавно объявила Венсана Компани новым главным тренером клуба и теперь немцы стремятся усилить состав своей команды.
По информации издания O Jogo, "Бавария" уже начала переговоры с агентом капитана "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеша.
Сообщается, что "Барселона" тоже заинтересовалась игроком «МЮ», но из-за их финансового положения такой трансфер выглядит маловероятным.
Бруно в прошлом сезоне за свою команду сыграл 48 матчей, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.
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