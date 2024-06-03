Бавария заинтересовалась капитаном Манчестер Юнайтед

"Бавария" недавно объявила Венсана Компани новым главным тренером клуба и теперь немцы стремятся усилить состав своей команды.

По информации издания O Jogo, "Бавария" уже начала переговоры с агентом капитана "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеша.

Сообщается, что "Барселона" тоже заинтересовалась игроком «МЮ», но из-за их финансового положения такой трансфер выглядит маловероятным.

Бруно в прошлом сезоне за свою команду сыграл 48 матчей, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.