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Бавария заинтересовалась капитаном Манчестер Юнайтед

Германия

Барселона тоже заинтересовалась игроком МЮ

Бавария заинтересовалась капитаном Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Бавария" недавно объявила Венсана Компани новым главным тренером клуба и теперь немцы стремятся усилить состав своей команды.

По информации издания O Jogo, "Бавария" уже начала переговоры с агентом капитана "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеша.

Сообщается, что "Барселона" тоже заинтересовалась игроком «МЮ», но из-за их финансового положения такой трансфер выглядит маловероятным.

Бруно в прошлом сезоне за свою команду сыграл 48 матчей, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.

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Источник:
O Jogo
Опубликовал: Екатерина Власова
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