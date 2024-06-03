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Тренер сборной Германии осудил расистский телеопрос

Германия

Я чувствую, что нам нужно проснуться (с)

Тренер сборной Германии осудил расистский телеопрос

Getty Images

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Тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман назвал расистским опрос, в котором участников спрашивали, хотели бы они видеть больше белых игроков в национальной футбольной команде.

"Это расизм. Я чувствую, что нам нужно проснуться. Многие люди в Европе были вынуждены бежать в поисках безопасной страны", - сказал Нагельсман.

ARD - немецкий общественный вещатель - заявил, что заказал этот опрос, чтобы иметь данные, поскольку репортера, который работал над документальным фильмом о футболе, неоднократно спрашивали о составе национальной сборной.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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