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Тренер сборной Германии осудил расистский телеопрос
Я чувствую, что нам нужно проснуться (с)
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Тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман назвал расистским опрос, в котором участников спрашивали, хотели бы они видеть больше белых игроков в национальной футбольной команде.
"Это расизм. Я чувствую, что нам нужно проснуться. Многие люди в Европе были вынуждены бежать в поисках безопасной страны", - сказал Нагельсман.
ARD - немецкий общественный вещатель - заявил, что заказал этот опрос, чтобы иметь данные, поскольку репортера, который работал над документальным фильмом о футболе, неоднократно спрашивали о составе национальной сборной.
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