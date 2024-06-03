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Боруссия Дортмунд имеет проблемы с выкупом защитника Челси
Немцам придется соревноваться с другими клубами
Фото: Getty Images
Дортмундская "Боруссия" настроена оставить в команде защитника "Челси" Иена Матсена, но немцы имеют проблемы с выкупом желанного игрока.
Как сообщает Daily Mail, действующие финалисты Лиги чемпионов не имеют приоритетного права на покупку 22-летнего игрока, и "Боруссии" придется соревноваться с другими клубами, которые стремятся подписать Иена.
Матсен - игрок "Челси", но с января 2024 года выступает за "Боруссию Д" на правах аренды.
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Источник:Daily Mail
Опубликовал: Екатерина Власова
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