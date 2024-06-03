  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Боруссия Дортмунд имеет проблемы с выкупом защитника Челси
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боруссия Дортмунд имеет проблемы с выкупом защитника Челси

Германия

Немцам придется соревноваться с другими клубами

Боруссия Дортмунд имеет проблемы с выкупом защитника Челси

Фото: Getty Images

Новина українською

Дортмундская "Боруссия" настроена оставить в команде защитника "Челси" Иена Матсена, но немцы имеют проблемы с выкупом желанного игрока.

Как сообщает Daily Mail, действующие финалисты Лиги чемпионов не имеют приоритетного права на покупку 22-летнего игрока, и "Боруссии" придется соревноваться с другими клубами, которые стремятся подписать Иена.

Матсен - игрок "Челси", но с января 2024 года выступает за "Боруссию Д" на правах аренды.

Читайте такжеТайм Дортмунда, пик ментальной машины Анчелотти, будущее Лунина в Мадриде. Обзор финала ЛЧ
По теме
yellow-arrow
Тренер сборной Германии осудил расистский телеопрос
yellow-arrow
Бавария заинтересовалась капитаном Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Боруссия продлит контракт с Терзичем - руководство клуба осталось довольно второй частью сезона
Боруссия (Дортмунд) Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости