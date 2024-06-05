Румменигге: Я спрашивал про Компани у Гвардиолы

Член совета директоров "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поделился своим мнением о назначении на должность главного тренера мюнхенской команды Венсана Компани.

"Думаю, философия Компани нам подходит. Я спрашивал о нём у Гвардиолы, который долгое время с ним работал - Пеп сказал, что считает его потрясающим тренером.

Не надо забывать, что "Бавария" играет в атакующий и доминирующий футбол – эти ценности и отстаивает Венсан в своей работе", – цитирует Румменигге журналист Флориан Плеттенберг.

Напомним, Компани выступал под руководством Гвардиолы в составе "Манчестер Сити" с 2016 по 2019 год.