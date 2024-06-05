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Кевин Штогер - игрок менхенгладбахской Боруссии

Германия

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Кевин Штогер - игрок менхенгладбахской Боруссии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Менхенгладбахская "Боруссия" подписала Кевина Штогера из "Бохума" на правах свободного агента после прохождения медосмотра. 30-летний австрийский полузащитник подписал контракт до 30 июня 2027 года.

"Кевин - опытный игрок Бундеслиги, который стал настоящим лидером в своих последних клубах. Он также представляет опасность в будущем - как созидатель благодаря умным передачам, навесным передачам и кроссам, и даже как автор голевых передач", - сказал спортивный директор "Боруссии" Роланд Виркус.

"Я с нетерпением жду личного знакомства с командой и персоналом за кулисами. Я хочу выложиться на поле на полную, я очень голоден и хочу быть уверенным, что мы вместе добьемся успеха", - заявил после подписания контракта Кевин Штогер.

Добавим, что австрийский полузащитник в прошлом сезоне провел 35 матчей, где отметился 8 голами и 13 передачами. Также Штогер помог "Бохуму" сохранить прописку в Бундеслиге, переиграв "Фортуну" в переходных матчах.

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Боруссия (Менхенгладбах) Бохум
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Источник:
Боруссія Менхенгладбах
Опубликовал: Александр Гресь
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