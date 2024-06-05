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Вольфсбург интересуется нападающим испанской Сельты

Германия

Об этом сообщает Kicker

Вольфсбург интересуется нападающим испанской Сельты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Летом в нападении "Вольфсбурга" могут произойти некоторые изменения. Все чаще появляются сообщения, что их форвард Йонас Винд может переехать в Англию, поэтому немецкому клубу нужно будет найти ему замену.

Поэтому "Волки" нацелились на центрального нападающего Йоргена Странд Ларсена из "Сельты". Норвежец мог бы стать качественной заменой датчанину, учитывая то, как он себя проявляет в Испании. Впрочем, "Вольфсбургу" предстоит выдержать конкуренцию с другими европейскими командами, которые также претендуют на форварда "Сельты". По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 20 млн евро.

Добавим, что Йорген Странд Ларсен в этом сезоне забил 13 голов и отдал 3 передачи в 37 матчах испанской Ла Лиги.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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