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Компани намерен сохранить Дэвиса в Баварии - игроком всё ещё интересуется Реал

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Компани намерен сохранить Дэвиса в Баварии - игроком всё ещё интересуется Реал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новый наставник "Баварии" Венсан Компани рассчитывает на левого защитника Альфонсо Дэвиса в следующем сезоне.

Как сообщают журналисты Sky Sport Germany, Компани заверил руководства мюнхенского клуба в том, что ему удастся помочь игроку набрать прежнюю форму после неудачного последнего сезона.

Ранее сообщалось о том, что мадридский "Реал" продолжает активно работать над трансфером Дэвиса. Однако, клуб не готов платить за канадца 50 миллионов евро.

Отмечается, что в стане "Баварии" позитивно смотрят на идею продления контракта с Дэвисом. Действующее трудовое соглашение Альфонсо с мюнхенцами рассчитано до середины 2025 года.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Альфонсо Дэвис
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Источник:
Sky Germany
Опубликовал: Александр Бураков
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