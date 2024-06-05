Компани намерен сохранить Дэвиса в Баварии - игроком всё ещё интересуется Реал

Новый наставник "Баварии" Венсан Компани рассчитывает на левого защитника Альфонсо Дэвиса в следующем сезоне.

Как сообщают журналисты Sky Sport Germany, Компани заверил руководства мюнхенского клуба в том, что ему удастся помочь игроку набрать прежнюю форму после неудачного последнего сезона.

Читайте также Бавария заинтересовалась капитаном Манчестер Юнайтед

Ранее сообщалось о том, что мадридский "Реал" продолжает активно работать над трансфером Дэвиса. Однако, клуб не готов платить за канадца 50 миллионов евро.

Отмечается, что в стане "Баварии" позитивно смотрят на идею продления контракта с Дэвисом. Действующее трудовое соглашение Альфонсо с мюнхенцами рассчитано до середины 2025 года.