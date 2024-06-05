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Легендарный защитник дортмундской Боруссии может продолжить свою карьеру в Италии
Матс Хуммельс может перейти в Серию А
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс этим летом может сменить клуб.
Как сообщает Bild, "Рома" присматривается к немецкому игроку. Команда Серии А рассматривает возможность предложить футболисту двухлетний контракт. Кроме того, "Милан" является еще одним претендентом на подписание защитника.
Недавно Хуммельс пересек отметку в 500 матчей в составе "Боруссии". А в сезоне 2023/24 на его счету 40 проведенных встречи, в которых он отметился 4 голами и 1 ассистом.
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Источник:Bild
Опубликовал: Екатерина Власова
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