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Легендарный защитник дортмундской Боруссии может продолжить свою карьеру в Италии

Германия

Матс Хуммельс может перейти в Серию А

Легендарный защитник дортмундской Боруссии может продолжить свою карьеру в Италии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс этим летом может сменить клуб.

Как сообщает Bild, "Рома" присматривается к немецкому игроку. Команда Серии А рассматривает возможность предложить футболисту двухлетний контракт. Кроме того, "Милан" является еще одним претендентом на подписание защитника.

Недавно Хуммельс пересек отметку в 500 матчей в составе "Боруссии". А в сезоне 2023/24 на его счету 40 проведенных встречи, в которых он отметился 4 голами и 1 ассистом.

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Боруссия (Дортмунд) Матс Хуммельс
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Источник:
Bild
Опубликовал: Екатерина Власова
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