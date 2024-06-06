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Херардо Сеоане останется главным тренером менхенгладбахской Боруссии в следующем сезоне

Германия

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг

Херардо Сеоане останется главным тренером менхенгладбахской Боруссии в следующем сезоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Менхенгладбахская "Боруссия" переживает сейчас непростой период: "жеребцы" уже третий сезон подряд не могут подняться выше 10-го места в турнирной таблице. Кроме того, весной сменилось руководство клуба и теперь новые функционеры пытаются задать новый вектор развития своей команды.

Боссы "жеребцов" не имеют никаких претензий к главному тренеру команды Херардо Сеоане и поэтому они планируют выступать в следующем сезоне именно под его руководством. Кроме того, менхенгладбахская "Боруссия" работает над составом команды с учетом пожеланий швейцарского специалиста. Контракт с Херардо Сеоане же действует до 2026 года.

Напомним, что швейцарский тренер возглавил "жеребцов" летом прошлого года. По итогам сезона команда Херардо Сеоане заняла 14-е место в Бундеслиге, а в Кубке Германии дошла до четвертьфинала, где в итоге уступила третьелиговому "Саарбрюкену".

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Боруссия (Менхенгладбах) Херардо Сеоане
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Источник:
Флоріан Плеттенберг
Опубликовал: Александр Гресь
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