Херардо Сеоане останется главным тренером менхенгладбахской Боруссии в следующем сезоне

Менхенгладбахская "Боруссия" переживает сейчас непростой период: "жеребцы" уже третий сезон подряд не могут подняться выше 10-го места в турнирной таблице. Кроме того, весной сменилось руководство клуба и теперь новые функционеры пытаются задать новый вектор развития своей команды.

Боссы "жеребцов" не имеют никаких претензий к главному тренеру команды Херардо Сеоане и поэтому они планируют выступать в следующем сезоне именно под его руководством. Кроме того, менхенгладбахская "Боруссия" работает над составом команды с учетом пожеланий швейцарского специалиста. Контракт с Херардо Сеоане же действует до 2026 года.

