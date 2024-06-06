Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Херардо Сеоане останется главным тренером менхенгладбахской Боруссии в следующем сезоне
Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Менхенгладбахская "Боруссия" переживает сейчас непростой период: "жеребцы" уже третий сезон подряд не могут подняться выше 10-го места в турнирной таблице. Кроме того, весной сменилось руководство клуба и теперь новые функционеры пытаются задать новый вектор развития своей команды.
Боссы "жеребцов" не имеют никаких претензий к главному тренеру команды Херардо Сеоане и поэтому они планируют выступать в следующем сезоне именно под его руководством. Кроме того, менхенгладбахская "Боруссия" работает над составом команды с учетом пожеланий швейцарского специалиста. Контракт с Херардо Сеоане же действует до 2026 года.
⚫️⚪️???? Gerardo #Seoane, set to stay as the head coach of @borussia next season!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 5, 2024
There are no doubts about him. The bosses allow no discussion and are 100% planning with Seoane and are already working on the squad. Contract valid until 2026. @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/e35YkzqpCq
Напомним, что швейцарский тренер возглавил "жеребцов" летом прошлого года. По итогам сезона команда Херардо Сеоане заняла 14-е место в Бундеслиге, а в Кубке Германии дошла до четвертьфинала, где в итоге уступила третьелиговому "Саарбрюкену".
Популярное сейчас
- Стало известно, сколько Динамо заплатило за Пихаленка
- Украина готовится к ЕВРО в рамках спаррингов, на очереди – Польша. Расписание футбола на 3 – 9 июня
- Второй новичок Динамо, назначение Конте и уход Фонсеки. Главные новости за 5 июня
- Флориан Виртц рассказал, останется ли он в Байере в следующем сезоне
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО