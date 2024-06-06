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Бавария назвала имя лучшего игрока мая

Германия
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Кейн - лучший футболист Баварии в мае

Бавария назвала имя лучшего игрока мая

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард Харри Кейн признан лучшим игроком "Баварии" в мае.

Нападающий в пятый раз в сезоне 2023/24 получил награду "Игрок месяца" ФК "Бавария".

В мае 30-летний игрок отметился результативной передачей в матче полуфинала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" и голом в поединке Бундеслиги против "Штутгарта".

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Источник:
fc bayern
Опубликовал: Екатерина Власова
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