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Бавария назвала имя лучшего игрока мая
Кейн - лучший футболист Баварии в мае
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард Харри Кейн признан лучшим игроком "Баварии" в мае.
Нападающий в пятый раз в сезоне 2023/24 получил награду "Игрок месяца" ФК "Бавария".
В мае 30-летний игрок отметился результативной передачей в матче полуфинала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" и голом в поединке Бундеслиги против "Штутгарта".
⭐ ???????????????????????????? ???????????? ???????????????????????? ⭐— FC Bayern München (@FCBayern) June 6, 2024
High five, Harry!????️ Zum 5️⃣. Mal in dieser Saison ist @HKane euer Spieler des Monats!
????
Alle Infos: https://t.co/N5UdqeHYhC#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/37b36yUZKL
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