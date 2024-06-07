Леверкузенский Байер хочет подписать защитника французского Ренна

После феноменального сезона от "фармацевтов", руководство клуба занялось поисками игроков, которые могли бы укрепить команду на следующий сезон. "Байер" находится на пороге подписания универсального игрока "Ренна" Жанюэля Белосьяна.

Француз является динамичным, сильным, агрессивным футболистом, который благодаря своей великолепной левой ноге хорошо играет на подборе. Его технические навыки и понимание игры должны позволить ему работать на левом фланге обороны. Кроме того, он также способен играть на позиции центрального защитника.

Добавим, что Жанюэль Белосьян провел в этом сезоне 27 матчей и отдал одну результативную передачу. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 10 млн евро.