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Бавария продолжает проявлять интерес к Пальинье

Германия

Бавария готовая заплатить Фулхэму 45 млн евро

Бавария продолжает проявлять интерес к Пальинье

Фото: Fulham Football Club

Новина українською

"Бавария" попытается снова договориться с "Фулхэмом" по Жоау Пальинья, сообщает FCBInside.

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По имеющейся информации, полузащитник "Фулхэма" Жоау Пальинья является главной трансферной целью "Баварии". 28-летнего португальца хотят видеть в команде, как спортивный директор "Баварии", так и главный тренер Венсан Компани. Отмечается, что соглашение между "Баварией" и Пальиньей достигнуто еще летом 2023 года, а вот с "Фулхэмом" руководству мюнхенцев еще придется договориться. "Бавария" готова заплатить 45 миллионов евро за игрока.

Напомним, за этот сезон в АПЛ Пальинья провел 33 матча и забил 4 гола.

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Бавария (Мюнхен) Фулхэм (Лондон) Жоау Пальинья
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Источник:
FCBInside
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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