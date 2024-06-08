Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария продолжает проявлять интерес к Пальинье
Бавария готовая заплатить Фулхэму 45 млн евро
Фото: Fulham Football Club
"Бавария" попытается снова договориться с "Фулхэмом" по Жоау Пальинья, сообщает FCBInside.
По имеющейся информации, полузащитник "Фулхэма" Жоау Пальинья является главной трансферной целью "Баварии". 28-летнего португальца хотят видеть в команде, как спортивный директор "Баварии", так и главный тренер Венсан Компани. Отмечается, что соглашение между "Баварией" и Пальиньей достигнуто еще летом 2023 года, а вот с "Фулхэмом" руководству мюнхенцев еще придется договориться. "Бавария" готова заплатить 45 миллионов евро за игрока.
Напомним, за этот сезон в АПЛ Пальинья провел 33 матча и забил 4 гола.
Популярное сейчас
- Ребров – о поражении полякам: Это важная информация для нас перед ЕВРО
- Официально: Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины на Евро-2024
- Товарищеский матч. Польша - Украина 3:1. Хотели атакующий футбол? Получили
- Моуринью: Кейну не хватает только трофеев. Он мог взять один, но меня уволили за шесть дней до финала
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО