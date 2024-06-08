Бавария готова продать часть игроков основы

Издание Sky Sports Germany сообщает, что приход в мюнхенскую "Баварию"» нового тренера Винсента Компани может привести к нескольким изменениям в составе команды. По их информации, клуб готов рассмотреть предложения по Джошуа Киммиху, Кингсли Коману, Маттейсу Де Лигту, Нуссаиру Мазрави, Леону Горецки и Сержу Гнабри.

Полузащитника Киммиха и нападающего Комана связывают с "Барселоной", мол, главный тренер каталонцев Ганс-Дитер Флик заинтересован в этих игроках. Но «Бавария» еще не получала ни одного конкретного предложения.

В этом сезоне Киммих провел за "Баварию" 43 матча, забил 2 гола и отдал 9 ассистов. Коман сыграл 27 поединков, в которых оформил 5 голов и 3 ассиста.