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Бавария готова продать часть игроков основы

Германия

Даже Киммиха и Комана

Бавария готова продать часть игроков основы

Фото: bundesliga.com / Автор: неизвестен

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Издание Sky Sports Germany сообщает, что приход в мюнхенскую "Баварию"» нового тренера Винсента Компани может привести к нескольким изменениям в составе команды. По их информации, клуб готов рассмотреть предложения по Джошуа Киммиху, Кингсли Коману, Маттейсу Де Лигту, Нуссаиру Мазрави, Леону Горецки и Сержу Гнабри.

Полузащитника Киммиха и нападающего Комана связывают с "Барселоной", мол, главный тренер каталонцев Ганс-Дитер Флик заинтересован в этих игроках. Но «Бавария» еще не получала ни одного конкретного предложения.

В этом сезоне Киммих провел за "Баварию" 43 матча, забил 2 гола и отдал 9 ассистов. Коман сыграл 27 поединков, в которых оформил 5 голов и 3 ассиста.

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Бавария (Мюнхен) Барселона Леон Горецка Кингсли Коман Серж Гнабри Йозуа Киммих Матейс де Лигт Нуссайр Мазрауи
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Источник:
sport.sky.de
Опубликовал: Виктор Иванчук
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