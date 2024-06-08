Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария готова продать часть игроков основы
Даже Киммиха и Комана
Фото: bundesliga.com / Автор: неизвестен
Издание Sky Sports Germany сообщает, что приход в мюнхенскую "Баварию"» нового тренера Винсента Компани может привести к нескольким изменениям в составе команды. По их информации, клуб готов рассмотреть предложения по Джошуа Киммиху, Кингсли Коману, Маттейсу Де Лигту, Нуссаиру Мазрави, Леону Горецки и Сержу Гнабри.
Полузащитника Киммиха и нападающего Комана связывают с "Барселоной", мол, главный тренер каталонцев Ганс-Дитер Флик заинтересован в этих игроках. Но «Бавария» еще не получала ни одного конкретного предложения.
В этом сезоне Киммих провел за "Баварию" 43 матча, забил 2 гола и отдал 9 ассистов. Коман сыграл 27 поединков, в которых оформил 5 голов и 3 ассиста.
Популярное сейчас
- Украина U-23 – Панама U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира
- В матче против Украины травмировалось восемь поляков. Милик пропустит Евро-2024
- Украина проиграла Польше, Ребров объявил заявку на ЕВРО, Любенович не уходит из Миная? Главные новости за 7 июня
- Бавария нацелилась на трансфер звезды ПСЖ
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО