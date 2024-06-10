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Байер приобрел центрального защитника Ренна Жанюэля Белосяна
Об этом говорится на официальном сайте леверкузенцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионы Бундеслиги имеют первое приобретение в это летнее межсезонье. Жанюэль Белосян перешел из "Ренна" в "Байер" за 15 млн евро, а его контракт будет рассчитан с леверкузенцами до 30 июня 2029 года.
"Конечно, я уже некоторое время контактировал с "Байером 04". Тот факт, что теперь я могу перейти к действующим чемпионам Германии, просто невероятен для меня. Я с нетерпением жду его, а также болельщиков и стадион в Леверкузене. Я видел международные матчи команды по телевизору - то, что там происходило, было просто фантастическим", - заявил французский центральный защитник после перехода.
Добавим, что Жанюэль Белосян в прошлом сезоне в "Ренне" сыграл 27 матчей и отметился результативной передачей.
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