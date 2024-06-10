Рангник - об отказе возглавить Баварии: Одно из самых трудных решений в моей карьере

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник объяснил причину своего отказа от работы в мюнхенской "Баварии".

"Это было одно из самых трудных профессиональных решений, которые мне приходилось принимать в своей карьере. В "Баварии" есть четыре моих бывших игрока и четыре сотрудника, с которыми я работал раньше. Это сделало ситуацию особенной. И речь шла об одном из крупнейших клубов Европы.

Я хотел бы подчеркнуть, что это не было решение против "Баварии", - сказал немец в интервью Kicker.