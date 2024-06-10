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Игроки сборной Германии едва не подрались на тренировке
Произошел неприятный инцидент
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Национальная сборная Германии готовится к чемпионату Европы-2024. Но на тренировке команды произошел неприятный инцидент, который едва не привел к драке между двумя игроками.
Никлас Фюллькруг и Антонио Рюдигер поссорились во время выполнения упражнений. Футболист "Реала", действуя как защитник, жестко остановил Фюллькруга, что привело к падению и гневной реакции нападающего.
Ситуация быстро обострилась, когда форвард поднялся с газона и подошел к Рюдигеру. В результате игроки начали толкать друг друга, едва не началась драка. К счастью, ассистент тренера Сандро Вагнер вовремя вмешался и разнял их.
Фюллькруг, разъяренный, покинул поле. Рюдигер также не вернулся к тренировке, а вместо этого пошел на пробежку с тренером, чтобы успокоиться.
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