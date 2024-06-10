Бавария договорилась о переходе с защитником Байера

Мюнхенская "Бавария" договорилась о переходе с защитником леверкузенского "Байера" Джонатаном Тахом.

По словам журналиста Флориана Плеттенберга, стороны договорились между собой о контракте до 2029 года.

Ожидается, что "Байер" не будет препятствовать трансферу игрока. Переговоры между клубами должны начаться в ближайшее время.

Та выступает за немецкий клуб с 2015 года. Футболист в сезоне 2023/24 провел 48 поединков, в которых забил 6 голов и отдал 1 ассист.