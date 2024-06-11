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Экс-нападающий Баварии Клозе возглавил клуб из второй Бундеслиги

Германия

Миро начинает с низов

Экс-нападающий Баварии Клозе возглавил клуб из второй Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine

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Немецкий "Нюрнберг" объявил о назначении бывшего нападающего "Баварии" Мирослава Клоза на должность главного тренера команды.

Детали сотрудничества между сторонами на данный момент неизвестны.

Ранее 46-летний специалист работал с юношеской сборной Германии и австрийским "Альтахом".

Напомним, Клозе является рекордсменом по количеству забитых мячей на чемпионатах мира. На счету экс-форварда 16 голов.

В прошлом сезоне "Нюрнберг" занял 12-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги.

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Мирослав Клозе Нюрнберг тренер
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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