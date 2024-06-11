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Экс-нападающий Баварии Клозе возглавил клуб из второй Бундеслиги
Миро начинает с низов
Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий "Нюрнберг" объявил о назначении бывшего нападающего "Баварии" Мирослава Клоза на должность главного тренера команды.
Детали сотрудничества между сторонами на данный момент неизвестны.
Ранее 46-летний специалист работал с юношеской сборной Германии и австрийским "Альтахом".
Напомним, Клозе является рекордсменом по количеству забитых мячей на чемпионатах мира. На счету экс-форварда 16 голов.
В прошлом сезоне "Нюрнберг" занял 12-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги.
#MitMIRO gehen wir in die Zukunft! ????— 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) June 11, 2024
Miro #Klose wird neuer Cheftrainer des #FCN. Herzlich willkommen beim Club! ✌
???? Seine Vorstellung könnt ihr jetzt im Livestream verfolgen ???? https://t.co/ePQvyHjW1J pic.twitter.com/p0XFzvmygR
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