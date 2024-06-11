Бременский Вердер выкупил Скелли Альверо у Лиона

Бременский "Вердер" сделал еще одно новое подписание на следующий сезон. Немецкий клуб воспользовался опцией выкупа Скелли Альверо и подписали 22-летнего игрока из "Лиона" на постоянной основе. "Вердер" заплатил за полузащитника около 5 млн евро. Контракт будет действовать до 2028 года.

"Я чувствую себя очень комфортно в "Вердере" и счастлив, что могу продолжать играть здесь. Я с самого начала хотел остаться с клубом. У нас хорошая команда, которая очень хорошо развилась за последние месяцы. Я хочу продолжать играть здесь свою роль, чтобы добиться успеха вместе с командой", - заявил Скелли Альверо после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне французский полузащитник провел 14 матчей и отметился 2 голами.