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Бременский Вердер выкупил Скелли Альверо у Лиона
Об этом говорится на сайте немецкого клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бременский "Вердер" сделал еще одно новое подписание на следующий сезон. Немецкий клуб воспользовался опцией выкупа Скелли Альверо и подписали 22-летнего игрока из "Лиона" на постоянной основе. "Вердер" заплатил за полузащитника около 5 млн евро. Контракт будет действовать до 2028 года.
"Я чувствую себя очень комфортно в "Вердере" и счастлив, что могу продолжать играть здесь. Я с самого начала хотел остаться с клубом. У нас хорошая команда, которая очень хорошо развилась за последние месяцы. Я хочу продолжать играть здесь свою роль, чтобы добиться успеха вместе с командой", - заявил Скелли Альверо после перехода.
Добавим, что в прошлом сезоне французский полузащитник провел 14 матчей и отметился 2 голами.
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