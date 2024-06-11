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Бавария проявляет интерес к защитнику Челси
Об этом сообщает Флориан Плеттенберг
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" хочет укрепить линию обороны на следующий сезон, поскольку в последней кампании команда имела немало проблем в этой зоне. Немецкий гранд уже провел первые переговоры относительно возможного трансфера Леви Колвилла из "Челси".
Если переход Джонатана Та из леверкузенского "Байера" не удастся, защитник лондонцев является лучшей альтернативой для "Баварии". Также не исключено, что он может присоединиться вместе с действующим чемпионом Бундеслиги к мюнхенцам.
???????????? Exclusive | FC Bayern is seriously considering a transfer of Levi #Colwill!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 10, 2024
The 21 y/o center-back from FC Chelsea has been on Bayern‘s list for a long time / #CFC
If a move from Jonathan Tah doesn't work out, Colwill is the top alternative for Bayern. It's also… pic.twitter.com/Mu40EptVBA
Добавим, что Леви Колвилл в этом сезоне провел 32 матча, где отметился голом и результативной передачей. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 50 млн евро.
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