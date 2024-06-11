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Бавария проявляет интерес к защитнику Челси

Германия

Об этом сообщает Флориан Плеттенберг

Бавария проявляет интерес к защитнику Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мюнхенская "Бавария" хочет укрепить линию обороны на следующий сезон, поскольку в последней кампании команда имела немало проблем в этой зоне. Немецкий гранд уже провел первые переговоры относительно возможного трансфера Леви Колвилла из "Челси".

Если переход Джонатана Та из леверкузенского "Байера" не удастся, защитник лондонцев является лучшей альтернативой для "Баварии". Также не исключено, что он может присоединиться вместе с действующим чемпионом Бундеслиги к мюнхенцам.

Добавим, что Леви Колвилл в этом сезоне провел 32 матча, где отметился голом и результативной передачей. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 50 млн евро.

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Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон) Леви Колвилл
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Источник:
Флоріан Плеттенберг
Опубликовал: Александр Гресь
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