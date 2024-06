Бавария готова продать одного из центральных защитников команды

На фоне интереса мюнхенской "Баварии" к Джонатану Та и Леви Колвилла, клуб будет иметь избыток игроков в центре защиты. Поэтому руководство немецкой команды готово выставить на продажу одного из своих футболистов на этой позиции.

Сообщается, что Маттейс де Лигт может покинуть "Баварию" в летнее межсезонье. Мюнхенцам нужны деньги на будущие трансферы, а 24-летний футболист пользуется спросом на рынке. Кроме того, они хотят сэкономить на его высокой зарплате. Контракт с нидерландцем действует до 2027 года.

