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Бавария готова продать одного из центральных защитников команды

Германия

Об этом сообщает Флориан Плеттенберг

Бавария готова продать одного из центральных защитников команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На фоне интереса мюнхенской "Баварии" к Джонатану Та и Леви Колвилла, клуб будет иметь избыток игроков в центре защиты. Поэтому руководство немецкой команды готово выставить на продажу одного из своих футболистов на этой позиции.

Сообщается, что Маттейс де Лигт может покинуть "Баварию" в летнее межсезонье. Мюнхенцам нужны деньги на будущие трансферы, а 24-летний футболист пользуется спросом на рынке. Кроме того, они хотят сэкономить на его высокой зарплате. Контракт с нидерландцем действует до 2027 года.

Добавим, что Маттейс де Лигт в этом сезоне провел 30 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей.

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Бавария (Мюнхен) Матейс де Лигт
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Источник:
Флоріан Плеттенберг
Опубликовал: Александр Гресь
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