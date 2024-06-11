Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария готова продать одного из центральных защитников команды
Об этом сообщает Флориан Плеттенберг
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На фоне интереса мюнхенской "Баварии" к Джонатану Та и Леви Колвилла, клуб будет иметь избыток игроков в центре защиты. Поэтому руководство немецкой команды готово выставить на продажу одного из своих футболистов на этой позиции.
Сообщается, что Маттейс де Лигт может покинуть "Баварию" в летнее межсезонье. Мюнхенцам нужны деньги на будущие трансферы, а 24-летний футболист пользуется спросом на рынке. Кроме того, они хотят сэкономить на его высокой зарплате. Контракт с нидерландцем действует до 2027 года.
???? Matthijs de Ligt, a candidate for sale for FC Bayern this summer. It’s decided as revealed last week and now confirmed again!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 11, 2024
➡️ A surprising decision, but Bayern need revenue and the 24 y/o has a market. Additionally, they want to save on his high salary. Contract valid… pic.twitter.com/UQpLrdNnRX
Добавим, что Маттейс де Лигт в этом сезоне провел 30 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей.
Популярное сейчас
- Функционер Стяуа спрогнозировал результат матча Румыния – Украина: Не думаю, что является чем-то необычным
- Севидов о переходе Пихаленка: Это провал
- СМИ: Яремчук попробует свои силы в новом чемпионате
- Игроки сборной Германии едва не подрались на тренировке
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО