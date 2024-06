Bild раскрыл стартовый состав Германии на матче-открытии Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман определился со стартовым составом своей команды на матч с Шотландией в рамках группового этапа чемпионата Европы-2024.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, с первых минут на поле появятся следующие игроки: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Джонатан Та, Антонио Рюдигер, Максимилиан Миттельштедт, Тони Кроос, Роберт Андрих, Джамал Мусиала, Илкай Гюндоган, Флориан Вирц и Кай Хаверц.

Отмечается, что в перечень футболистов, которые имеют наиболее высокие шансы на получение игрового времени, вошли: Никлас Фюллькруг, Лерой Сане и Паскаль Гросс.

Напомним, поединок между сборными Германии и Шотландии состоится 14 июня на мюнхенской "Альянц Арене".

